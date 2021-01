Serbie : L’industrie serbe du spectacle ébranlée par un scandale #MeToo

Le monde de l’art, resté imperméable au mouvement #MeToo en Serbie, enregistre ses premières plaintes pour «viol et harcèlement sexuel». Un prof de théâtre a été arrêté après des soupçons de viols sur des élèves.

NurPhoto via AFP

Le ministre serbe de l’Intérieur a annoncé lundi l’arrestation du directeur d’une prestigieuse école d’art dramatique de Belgrade soupçonné de viol et de harcèlement sexuel sur au moins cinq de ses élèves.

Ces accusations ont ébranlé le pays des Balkans. Jusque ici, l’industrie serbe du spectacle et du divertissement est resté imperméable au mouvement #MeToo de libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles qui a éclaté à Hollywood en 2017 avant de déferler sur l’ensemble de la planète.

Miroslav Aleksic, 68 ans, directeur d’école et professeur d’art dramatique, est soupçonné par la police de «viol et harcèlement sexuel» à l’encontre d’au moins cinq jeunes filles, dont deux étaient mineures, entre 2012 et 2020.