PROTOTYPE A L’ESSAI – L’Ineos Grenadier: un 4x4 digne d’un conte de fée

L’histoire du Grenadier d’Ineos Automotive a tout pour être un blockbuster. Nous sommes en 2016 lorsque Land Rover annonce l’arrêt officiel de la production du Defender. La communauté de fans est sous le choc, à l’instar de l’aventurier et entrepreneur milliardaire britannique, Jim Ratcliffe. Alors, qu’il se trouve dans un pub à partager quelques bière avec des amis, la discussion tourne autour de l’arrêt de leur 4x4 préféré. Pour l’homme le plus riche du Royaume-Uni, une chose est claire: il faut produire un tout nouveau véhicule tout-terrain. Il n’y a pas beaucoup d’alternatives, car les véritables bêtes de sommes à quatre roues sont devenues une denrée rare.

La crème de la crème

Ce qui n’est alors qu’une idée née au détour d’une soirée au pub va rapidement prendre une tournure plus sérieuse. Jim Ratcliffe s’entoure du gratin du secteur automobile et c’est ainsi qu’est développé le Grenadier, en collaboration avec le constructeur automobile Magna Steyr, qui a également mis la main à la pâte pour mettre sur roues la Classe G de Mercedes Benz. Les moteurs sont signés BMW, les boîtes de vitesses viennent de chez ZF, les châssis et les essieux rigides de chez Carraro et les sièges de chez Recaro. Le Grenadier est construit dans une ancienne usine Smart, dans la petite localité française de Hambach, en Lorraine. La production démarrera en août 2022 avant que le Grenadier ne soit commercialisé en Suisse à l’automne prochain.

Mais le Grenadier peut-il égaler le Defender? Il y a quelques semaines, Ineos nous a invités à un premier essai de deux prototypes de présérie assemblés à la main, dans les Grisons. Hors du commun, mais sympa! Il était évidemment hors de question de rater cela.

Visuellement, la parenté avec le Land Rover Defender est assez évidente, avec ses surfaces planes, ses arêtes nettes, ses porte-à-faux courts, sa carrosserie haute avec de grandes vitres. Pratique, clair, fonctionnel, mais peu aérodynamique, le Grenadier est une bête de somme, taillée pour le terrain. C’est ce qui le rend unique par rapport à ses concurrents menacés d’extinction. Car ces derniers sont soit trop chers, soit pas assez coriaces.

Véritable 4x4, le Grenadier d’Ineos roule dans les traces du légendaire Land Rover Defender. Gordon Koelmel Isabelle Riederer, ici aux côtés du Chef du Marketing, Leif Scholz, a eu l’occasion de tester deux prototypes assemblés à la main, à Cazis (GR). Gordon Koelmel Si elle a brièvement pu prendre place derrière le volant, elle n’a toutefois pas été autorisée à conduire personnellement le véhicule. Gordon Koelmel

Un air de cockpit d’avion

Mais trêve de mauviettes, il est temps d’être carré et de mettre les mains dans le cambouis. C’est en prenant un élan que je grimpe à bord de la cabine carré. La position assise derrière le volant est bien droite. Dans le champ de vision direct se trouve un petit écran affichant les informations les plus importantes. Une console centrale verticale avec écran tactile permet, grâce à de gros boutons et des interrupteurs, de régler toutes les fonctions du véhicule, de la climatisation automatique au système d’infodivertissement et ce, sans même retirer ses gants. Au-dessus de la tête du conducteur se trouvent d’autres interrupteurs pour les accessoires tels que les treuils ou les lampes de travail intégrés et câblés, comme dans le cockpit d’un avion.



Le Grenadier est propulsé par la crème des moteurs, deux moteurs BMW six cylindres en ligne de trois litres. Le client a le choix entre la version diesel d’une puissance de 249 ch et d’un couple de 550 Nm et la version essence, qui développe 285 ch et 450 Nm. La boîte automatique à convertisseur huit vitesses de ZF a été réglée avec minutie pour s’adapter aux moteurs légèrement bridés. «Mais le réglage de précision n'est pas encore tout à fait au point», a expliqué Leif Scholz, Chef du Marketing d’Ineos Automotive. Seule une chaude pluie d'été fournit plus de douceur.

La panacée sur et hors des sentiers battus

À propos pluie, le parcours tout-terrain est vraiment boueux, en raison de la neige résiduelle. Je n’ai malheureusement pas le droit de prendre le volant; c’est Hans, le pilote d’essai qui est aux commandes. Je dois me contenter de prendre place sur le siège passager. Ça monte et ça descend, on passe sur des buttes, de la rocaille, un plan incliné et en position inclinée. Pour le robuste 4x4, tout cela n’est pas un problème, notamment grâce à son système de ressorts et d’amortisseurs séparés, à un différentiel central verrouillable et à des différentiels électroniques supplémentaires sur les essieux avant et arrière. Il n’y a pas de suspension pneumatique. Le Grenadier est avant tout censé être une bête de somme sans fioriture, que l’on doit pouvoir réparer soi-même, dans le pire des cas. La première impression est convaincante. Sur la route, le Grenadier fait également bonne figure: peut-être un peu rauque au niveau du son, mais extrêmement confortable au niveau du réglage.