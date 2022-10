Meurtres de sept nouveau-nés : L’accusée avait envoyé une carte aux parents après la mort de leur bébé

Grande quantité d’air dans son estomac

Au troisième jour du procès de Lucy L., 32 ans, qui se tient à Manchester, le procureur Nick Johnson a évoqué le cas de «l’enfant I», ainsi désignée pour des raisons légales. Fin septembre 2015, cette petite fille, née grande prématurée deux mois plus tôt, avait commencé à avoir des difficultés à respirer une demi-heure après que l’infirmière, qui conteste les sept meurtres et dix tentatives dont elle est accusée entre 2015 et 2016, l’eut nourrie.

Puis lors d’un deuxième incident, le 13 octobre, une de ses collègues avait vu l’enfant «pâle» qui ne «respirait pas», selon le procureur. La petite fille s’en est alors sortie, mais a été placée sous la garde de l’accusée. Puis aux premières heures du 23 octobre, nouveau malaise de l’enfant, ranimée encore une fois in extremis. Moins d’une heure plus tard, l’alarme retentit. Cette fois, l’enfant ne pourra être ramenée à la vie. Sa mère est autorisée à donner un dernier bain à sa fille décédée.

«Lucy L. est entrée dans la chambre» et, selon les mots de la mère, «souriait», parlait du «premier bain» du bébé et à quel point la petite fille avait apprécié, a raconté le procureur. Les examens ont conclu que la dégradation de l’état de santé de l’enfant correspondait à une administration délibérée d’une grande quantité d’air dans son estomac avec un tube nasogastrique.

Mode opératoire «persistant», «calculé»

«Ce qui lui est arrivé suit le modèle de ce qui est arrivé à d’autres auparavant, et ce qui est arrivé à d’autres ensuite», a ajouté le représentant de l’accusation, décrivant un mode opératoire «persistant», «calculé» et «de sang-froid». Il a ensuite continué à raconter, pour chaque bébé, dont des jumeaux et deux triplés, les détails des meurtres et tentatives de meurtres. Le procès est prévu pour durer six mois.