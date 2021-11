Intoxication au GHB – «L’infirmière m’a dit: «Arrête de pleurer. Ca aurait pu être pire»

Attouchements non désirés

Restée seule, un homme en a profité pour l’aborder. «Il s’est mis à m’embrasser et à me toucher, tout en m’immobilisant les cuisses.» Elle a tenté de le repousser, en vain. «Je n’arrivais pas à bouger. Je n’avais plus de force. C’est comme si j’étais absente.» C’est le retour de ses amis qui a mis fin à son calvaire. Emmenée à l’infirmerie, elle a été interrogée par la police, avant d’aller se faire tester. Un mois plus tard, le résultat tombait: positif.