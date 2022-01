Canada : L’inflation a atteint son niveau le plus haut depuis 30 ans

Selon Statistique Canada, les prix des biens de consommation ont pris l’ascenseur. En cause: les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les mauvaises conditions météo.

Getty Images via AFP

Les prix à la consommation ont continué à flamber en décembre sur un an au Canada, atteignant un sommet en 30 ans, en raison notamment des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Sans l’essence, l’augmentation a été de 4% d’une année à l’autre. Il s’agit de l’augmentation des prix à la consommation la plus importante depuis septembre 1991.

«L’inflation a atteint son plus haut niveau en 30 ans et s’approche d’un pic», a déclaré dans une note l’économiste Stephen Brown, ajoutant que les analystes s’attendent à ce que ce taux se maintienne lors du premier trimestre, puis «chute drastiquement» plus tard cette année.