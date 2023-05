L’inflation a freiné la production des produits AOP et IGP en 2022

La production des spécialités labellisées Appellation d’origine protégée (AOP) et Indications géographiques protégées (IPG) a connu un coup d’arrêt l’année dernière. En augmentation de plus de 6% entre 2019 et 2021, la production des AOP et IGP a en effet régressé de 4% durant l’exercice 2022. Un recul dû, selon l’Association, aux effets de l’inflation sur les chaînes d’approvisionnement. Les ventes, quant à elles, ont été impactées à hauteur de 1%. Certaines filières ont toutefois pu poursuivre leur croissance, à l’instar de la Tête de Moine AOP et du Vacherin Fribourgeois AOP qui ont toutes deux atteint un record de production en 2022.