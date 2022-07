Economie: L’inflation continue d’augmenter en Suisse

Économie : L’inflation continue d’augmenter en Suisse

L'indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 3,4% sur un an en juin, après avoir augmenté de 2,9% en mai, de 2,5% en avril et de 2,4% en mars. L’envolée du prix des carburants est notamment en cause.



Une forte accélération du renchérissement est observée en juin. 20min

L’Office fédéral de la statistique a publié ce matin les nouveaux chiffres de l’inflation en Suisse, s’expliquant notamment par l’envolée des tarifs des carburants.

Il en ressort ainsi qu’en juin l’indice des prix à la consommation (IPC) – mesurant l’évolution générale des prix des biens et services figurant dans la consommation des ménages résidant en Suisse – a augmenté de 0,5% par rapport au mois précédent, atteignant 104,5 points (décembre 2020 = 100). Par rapport au même mois de l’année précédente, le renchérissement s’est chiffré à +3,4%. L’augmentation des prix des carburants est un des facteurs expliquant cette hausse de l’IPC par rapport au mois précédent, a précisé le communiqué de l’OFS.

La hausse des prix est notamment observée du côté des légumes-fruits, de la location de véhicules personnels, des transports aériens, du mazout ou encore de l’essence. En revanche, les tarifs des fruits à noyaux, des vins rouges et blancs indigènes, de même que ceux des salades ont diminué.

OFS

Pour rappel, lors d’un séminaire de la Banque centrale européenne (BCE) au Portugal en juin dernier, des banquiers centraux et économistes ont averti que le monde a basculé dans une phase inflationniste qu’il n’avait pas connue depuis les années 1970 et 1980. Et cela prendra du temps pour la faire redescendre. D’ailleurs, la BCE, chargée de piloter l’évolution des prix en zone euro, estimait alors que la période actuelle est sans précédent.