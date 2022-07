Economie: l’inflation devrait rester au-dessus de 2% sur le long terme dans la zone euro

Économie : L’inflation devrait rester au-dessus de 2% sur le long terme dans la zone euro

L’inflation devrait demeurer au-dessus de 2% sur le long terme en zone euro, selon une enquête d’économistes publiée vendredi, par la Banque centrale européenne (BCE), qui confirme les craintes de l’institution. Ces analyses confortent la BCE dans sa décision, jeudi, de procéder à une hausse historique de ses taux de 0,5 point. Cette révision est liée à la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires, mais aussi à la répercussion plus forte que prévu des hausses des coûts de matières premières, explique la BCE.

Cette enquête trimestrielle, réalisée auprès de prévisionnistes, montre qu’ils ont «révisé à la hausse leurs anticipations d’inflation pour tous les horizons» de temps, selon un communiqué de la BCE. Pour 2022, 2023 et 2024, celles-ci s’élèvent respectivement à 7,3%, 3,6% et 2,1%, soit 1,3, 1,2 et 0,2 point de pourcentage de plus que lors de l’enquête précédente. Sur le long terme, en 2027, les prévisionnistes voient l’inflation à 2,2%, toujours au-dessus de la cible de 2% visée par la BCE.