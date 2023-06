Suisse: L’inflation faiblit, mais les prix augmentent toujours

La hausse de l’IPC de 0,3% par rapport au mois précédent s’explique par plusieurs facteurs, dont l’augmentation des loyers et des prix des voyages organisés. Les prix de certains fruits et légumes ont aussi augmenté, de même que de nombreux autres articles d’alimentation, écrit l’OFS. En revanche, les prix des transports aériens et ceux de la para-hôtellerie ont diminué, de même que les prix du mazout et du diesel, en baisse respectivement de 31% et de 14,9% par rapport à mai 2022.