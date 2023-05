Sondage: L’inflation inquiète désormais plus les Suisses que le climat

L’inflation passe donc devant le réchauffement au rang des inquiétudes. En décembre dernier, c’était le climat qui préoccupait le plus les Suisses (68%), devant le renchérissement au niveau mondial (66%) et l’inflation en Suisse (64%). «Avec la hausse des prix, les préoccupations autour du climat ont perdu du terrain», constate Michael Kuhn, expert Consumer Finance chez Comparis. Qui précise que cette année seuls 8% des sondés entendent compenser leurs émissions de CO 2 lors de leurs voyages, contre 13% en 2021.

Selon le sondage, l’inflation la plus remarquée est celle dans le domaine de l’énergie de chauffage. Quelque 72% des sondés la ressentent fortement, voire très fortement. La hausse du prix des vacances se fait également bien sentir: 65% des personnes interrogées estiment qu’elles sont devenues plus chères, contre 55% en décembre dernier.

Alors, pour résister, 72% des sondés disent vouloir renoncer aux dépenses inutiles, aux acquisitions importantes et aux achats spontanés. Ils seront aussi une large majorité à utiliser des rabais autant que possible et à comparer les prix. En outre, 24% des Suisses disent vouloir faire des achats à l’étranger (23% pour la Suisse romande, 22% en Suisse alémanique et 54% au Tessin).