Economie : L’inflation inquiète mais la Fed devrait camper sur ses positions

Les craintes d’un retour de l’inflation restent vives aux Etats-Unis. Les regards sont désormais tournés vers la Réserve Fédéral (Fed) qui se garde de donner des signes d’intervention à court terme.

Les craintes d’un retour de l’inflation restent vives aux Etats-Unis, et les regards sont désormais tournés vers la Fed, en quête du moindre signal sur ses intentions, bien qu’elle ait répété à maintes reprises qu’il lui en faudrait plus pour resserrer la vis. Aucune décision n’est donc attendue de la réunion du Comité monétaire de la Banque centrale américaine, mardi et mercredi.

Ainsi, tant que le plein-emploi ne sera pas de retour et que l’inflation n’aura pas dépassé 2% «pendant un moment», les taux ne devraient pas décoller du plancher de 0 à 0,25% auquel ils se trouvent depuis maintenant un an. Et les achats d’actifs, qui permettent de maintenir le bon fonctionnement des marchés en y injectant des liquidités, ne devraient pas non plus être réduits.