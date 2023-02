Prévisions d’UBS : L’inflation ne sera plus le problème économique numéro un en 2023

La conjoncture et la pénurie de main-d’œuvre devraient occuper les économistes cette année, tandis que l’inflation pourrait retrouver des niveaux plus habituels.

La hausse des prix devrait ralentir en 2023, selon les prévisions d’économistes d’UBS publiées mardi. «La pression inflationniste devrait nettement s’atténuer grâce à la stabilisation des prix de l’énergie et à la normalisation dans les chaînes d’approvisionnement», écrit la banque. Le taux d’inflation devrait repasser sous les 2% dans le courant de l’année et atteindre 1,3% l’année prochaine.

Inflation en baisse, franc fort

L’évolution de l’inflation dépend en partie des interventions de la BNS, qui cherche à la freiner en augmentant son taux directeur. Selon UBS, la Banque nationale devrait procéder à une nouvelle hausse du taux, à 1,5%, en mars, mais ne plus avoir à le rehausser pour le reste de l’année. Quant aux distributions de bénéfices aux cantons et à la Confédération, il faudra patienter. La probabilité d’en avoir cette année est estimée à moins de 30%. En revanche, «la probabilité que la BNS réalise d’ici 2027 un bénéfice cumulé de plus de 40 milliards de francs est d’environ 60%».