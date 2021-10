Brésil : L’inflation passe à deux chiffres sur les 12 derniers mois

La première économie d’Amérique latine subit actuellement une forte poussée des prix qui a justifié plusieurs hausses consécutives des taux directeurs par la banque centrale et poussé des millions de Brésiliens dans une situation de plus en plus précaire. Les prix alimentaires et des transports notamment ont subi de fortes poussées. L’inflation sur les 12 mois derniers mois s’était élevée à 9,68% en août. En septembre 2020 la hausse des prix avait été de 0,64%.