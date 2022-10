Suisse : L’inflation pèse sur les avoirs vieillesse

La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle ont provoqué un renchérissement de plus de 3% en Suisse cette année. L’inflation a atteint un tel niveau que les intérêts ne suffisent plus pour la compenser. Ce qui a une importante répercussion sur les avoirs dans les caisses de pension, qui perdent aussi de la valeur.