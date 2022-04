Etats-Unis: L’inflation plombe la popularité de Joe Biden

États-Unis : L’inflation plombe la popularité de Joe Biden

La popularité de Joe Biden a chuté ces derniers mois à cause de l’inflation même si le taux de chômage a progressivement baissé.

Les taux d’approbation de Joe Biden oscillent désormais autour de 42,2%, selon l’agrégateur de sondages FiveThirtyEight. Avec les élections de mi-mandat dans sept mois, on s’attend de plus en plus à ce que les élus démocrates perdent leur mince contrôle d’une, voire peut-être des deux chambres du Congrès.