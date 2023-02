Royaume-Uni : L’inflation pousse les Britanniques à se serrer la ceinture au supermarché

Les Britanniques restreignent leurs achats de nourriture à cause de l’inflation à deux chiffres, dans un Royaume-Uni au bord de la récession, a indiqué vendredi l’Office national des statistiques (ONS) dans un rapport mensuel. Les volumes d’achats d’aliments en magasin ont ainsi reculé de 0,5% en janvier après un repli de 0,7% déjà constaté en décembre et ce malgré les fêtes de Noël, souligne l’ONS. «Nous continuons de recevoir des retours selon lesquels les clients achètent moins (ndlr: de nourriture) à cause de la crise du coût de la vie et des prix alimentaires», précise l’organisme dans son communiqué.