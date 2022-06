Suisse : L’inflation profite aux distributeurs, la FRC demande plus de transparence

Deux enquêtes publiées lundi montrent comment la grande distribution en Suisse tend à vouloir maintenir sa rentabilité, au détriment des producteurs et des consommateurs.

La pandémie de Covid et la guerre en Ukraine mettent la pression sur les prix et l’inflation fait son grand retour dans les pays occidentaux. Deux enquêtes – la première de la Fédération romande des consommateurs (FRC), la seconde de «Heidi. news» et «Le Temps» – révèlent lundi que les détaillants fixent des taux de marge très élevés, allant jusqu’à la moitié du prix final payé par la clientèle.

Une sélection de produits vendus chez Coop et Migros Genève a été analysée. Conclusion: les deux enseignes «privilégient de maintenir au plus haut leur propre rentabilité, et ce malgré le contexte inflationniste», écrit la FRC. L’opacité régnant autour de la fixation des prix à la consommation se fait ainsi au détriment des consommateurs, estime l’organisation.

«Nos impôts financent les marges de Coop et Migros»

Parallèlement, en consultant des documents émanant des Laiteries Réunies à Genève, la FRC a pu lever le voile sur les relations entre les différents acteurs économiques qui entrent en jeu avant qu’un produit ne soit en rayon et en déduire les marges pratiquées par certains distributeurs.

«Le Temps» se focalise plus précisément sur le marché du lait et des conséquences pour les producteurs, qui actuellement, vendent à perte. Depuis plusieurs années, ils peuvent compenser ce manque à gagner uniquement grâce aux paiements directs, soit les aides de la Confédération. Dans un commentaire, le quotidien suggère même, au vu de ces analyses, que «nos impôts financent les marges de Coop et Migros».

La FRC appelle donc les distributeurs à faire preuve de davantage de transparence sur la manière dont ils fixent leurs marges. Elle invite aussi les consommateurs à privilégier les circuits courts qui comportent moins d’intermédiaires que dans la grande distribution.

Un prix «juste» réclamé