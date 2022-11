Suisse: l'inflation ralentit à 3% en octobre

La bonne nouvelle du jour vient de l’OFSP. Trois fois par année, l’office analyse et renégocie le prix d’une liste de certains médicaments. Il vient de conclure sa troisième salve et a annoncé jeudi que plus de 300 médicaments verront leur prix baisser «de 10% en moyenne». Résultat, au total, ce sont environ 60 millions de francs qui seront économisés. Pour le reste, on peut noter que le prix de l’essence et des voitures neuves a aussi baissé. En revanche, ils continuent de grimper pour le gaz, le mazout, les vêtements et les chaussures, par exemple.