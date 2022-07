Conso : L’inflation réellement ressentie est bien plus élevée

De mai à juin 2022, l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 0,5%. L’indice ressenti a été, lui, de 1,4% sur la même période, rapporte le site comparis.ch.

Les biens de consommation ont coûté 1,4% de plus entre mai et juin 2022. Par rapport à l’an 2000, les prix ont doublé. Reuters

L’indice Comparis des prix à la consommation, établi en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF Zurich, mesure pour la première fois l’inflation telle qu’elle est vraiment ressentie par les consommateurs. Pour ce faire, seule l’évolution des prix des biens de consommation courante est prise en compte. Le taux d’inflation est calculé sans les facteurs qui l’atténuent, tels que les loyers ou les biens durables.

Selon l’indice calculé par Comparis, les biens de consommation courante en Suisse ont augmenté de 1,4% en juin 2022. C’est 2,5 points de plus que ce qu’indique l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), établi à 104,5 points (soit une hausse de 0,5%). Par rapport à l’année précédente, les prix ont augmenté de 5,6% (IPC +3,4%).

Entre mai et juin 2022, ce sont les prix des «autres prestations pour le transport individuel» qui marquent la plus forte progression, enregistrant une hausse de 12%. «Les coûts des voitures de location ont explosé, principalement en raison de la forte demande et du parc de véhicules trop limité», observe Michael Kuhn, expert Consumer Finance chez Comparis. Vient ensuite la hausse des prix du carburant, de 7,3%. Les fruits, les légumes, les pommes de terre et les champignons figurent également dans le top 5 des produits dont le prix a le plus augmenté, avec une majoration de 4,9%.

Évolution depuis vingt-deux ans

Depuis mai 2000, les prix des énergies utilisées comme source de chauffage ont augmenté de 174%. Les cigarettes ont augmenté de 96%. Le coût des services financiers a bondi de 94%. Les autres tabacs se sont renchéris de 76%, tandis que le prix des journaux et magazines est en hausse de 73,3%. Pour ce qui concerne l’évolution depuis 2000 des produits ayant connu la plus forte inflation entre mai et juin 2022: les carburants ont augmenté de 64,15%, les transports aériens ont vu leurs prix progresser de 53,7% et les autres prestations pour le transport individuel sont aujourd’hui 36,2% plus chères. Les voyages à forfait ont augmenté de 27,3% tandis que, pour certains produits alimentaires (fruits, légumes, pommes de terre et champignons), la hausse est de 6,54%.

Des baisses ont également été enregistrées depuis 2000. En premier lieu on retrouve les médicaments, qui ont baissé de 42,7% en moyenne. Les prix des supports de stockage et des contenus ont chuté de 40%, et le petit électroménager est nettement plus abordable pour les consommatrices et consommateurs (–35,2%). Le tarif des télécommunications a quant à lui baissé de 29,3%. Enfin, les appareils électriques destinés aux soins corporels sont également plus accessibles, en baisse de 29%.

Les prix des biens de consommation courante ont connu une relative stabilité. Les vêtements pour hommes et pour enfants sont aujourd’hui 0,3% plus chers; les robes pour femmes ont quant à elles augmenté de 6,5%. Pain, farine et produits céréaliers ont vu leurs prix progresser de 4,2% depuis 2000. Les prestations hospitalières coûtent aujourd’hui 6% plus cher. La facture d’électricité en Suisse est 15,5% plus élevée. Enfin, les prix de la viande et des produits à base de viande ont grimpé de près de 18%.

