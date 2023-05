Suisse: L’inflation s’est stabilisée au mois d’avril

«Les prix pour les transports aériens, les voyages à forfait et ceux de l’habillement et des chaussures ont augmenté. En revanche, les prix des hôtels, des légumes-fruits et du mazout ont diminué», précise l’office.

La catégorie «alimentation et boissons non alcoolisées» a présenté une baisse de 0,9% par rapport à mars (mais toutefois une hausse de 5,4% si on compare l’indice à avril 2022). Passé le choc de la hausse consécutive au début de la guerre en Ukraine, le prix des produits pétroliers continue à baisser (-1,4% en un mois, -12,1% en un an).