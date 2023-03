«Mâles alpha»: L’influence grandissante des coachs masculinistes inquiète

Les femmes «disent des mensonges». Les femmes sont «intéressées». Et elles adorent «se sentir inférieures à un homme». Du moins à en croire des «coachs en séduction» qui officient en ligne dans une vaste sphère masculiniste dont l’influence inquiète, aussi en Suisse .

Face caméra, casquette vissée sur le crâne, le youtubeur «Vinc Wolfenger» entame ses vidéos par une promesse à ses «potos» internautes: il va leur «parler vrai». «Si tu arrives à la mettre K.-O. psychologiquement, c’est toi qui prends les rênes. Et tu te dois de prendre les rênes parce que tu es un homme. L’homme est fait pour dominer», assène-t-il, yeux clairs plantés dans ceux de ses abonnés. Sa vidéo de mai 2022 intitulée «Comment amener une femme à te respecter ?!» a été visionnée près de 97’000 fois. La réponse du youtubeur tient en six mots: «Mauvais comportement: punition. Bon comportement: récompense.»

«Vinc Wolfenger» n’est pas seul sur ce créneau. Sur YouTube, TikTok ou sur des groupes de discussion privés, des «coachs» autoproclamés alternent conseils pour «la rendre accro» et mises en garde contre les «vices» des femmes. Objectif: devenir un «mâle alpha».

Un phénomène difficile à quantifier

Dans son dernier rapport, publié en novembre, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) dit avoir porté son attention sur «plusieurs youtubeurs» masculinistes «très en vogue» et susceptibles d’induire un «endoctrinement». Le phénomène est toutefois difficile à quantifier, l’indicateur du nombre de spectateurs ne reflétant pas forcément l’influence effective des coachs.

La Miviludes dit aussi avoir traité en 2021 «des saisines venant de la France entière relatives à Jean-Marie Corda et à sa communauté». Cet ancien acteur porno de 37 ans se dit coach «sexuel» et en «développement personnel». Outre des conseils pour s’«enrichir rapidement», il vend des formations en ligne à 97 euros pour trouver une partenaire «sans trahir son identité» ou apprendre à obtenir une érection «sur commande». En 2018, il expliquait considérer que son «job» était de «reviriliser la population mondiale». Il encourage désormais ses abonnés à s’expatrier en Europe de l’Est, «paradis terrestre» où ils pourront faire fortune. D’après la Miviludes, les saisines le concernant émanent de «parents inquiets de son influence exercée sur des jeunes hommes entre 17 et 28 ans».