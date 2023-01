Espagne : L’influenceuse Elena Huelva, 20 ans, est décédée

Il y a deux jours, elle confiait: «Aujourd’hui, je me suis réveillée de façon plutôt désagréable, en fait, pas bien du tout, une très mauvaise frayeur», écrivait-elle sur Instagram. «Ce sont des journées très difficiles, elles deviennent de plus en plus compliquées, mais comme vous le savez je suis plus forte (…) Je veux que vous sachiez que j’ai déjà gagné, il y a longtemps».