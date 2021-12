Chine : L’influenceuse star aux 110 millions d’abonnés se prend une amende record

Viya, icône du commerce en ligne en Chine, a été épinglée pour fraude fiscale, a annoncé lundi Pékin. Elle devra verser 1,3 milliard de yuans au fisc.

L’une des célébrités en Chine les plus influentes sur internet a été condamnée à une amende de 188 millions de francs pour fraude fiscale, ont indiqué lundi les autorités, en pleine croisade contre le secteur du divertissement.

L’influenceuse Viya, qui compte plus de 110 millions d’abonnés sur divers réseaux sociaux, est considérée en Chine comme une icône du commerce en ligne. Ses vidéos dans lesquelles elle passe au crible des produits et propose des ristournes aux internautes comptent chacune plusieurs millions de vues.

Figure emblématique du «télé-achat» 2.0, la jeune femme de 36 ans est régulièrement sollicitée par les marques. En juillet, l’ambassadeur de France en Chine, Laurent Bili, s’était lui-même livré à une intervention dans un direct de Viya, pour promouvoir le savoir-faire français et soutenir les marques tricolores.

Fausses déclarations fiscales et revenus dissimulés

Lundi, les services fiscaux de Hangzhou (est) ont indiqué infliger à Viya une amende de 1,3 milliard de yuans (188 millions de francs suisses) pour fraude fiscale. Il s’agit de l’une des plus grosses pénalités visant une célébrité. La somme comprend le recouvrement des impôts, les pénalités de retard, ainsi que des amendes, a précisé l’administration fiscale.

Huang Wei, de son nom au civil, a «éludé 643 millions de yuans (env. 93 millions de francs) d’impôts entre 2019 et 2020 par le biais de fausses déclarations et en dissimulant ses revenus personnels», ont souligné les services fiscaux.

Déjà sanctionnée en juin dernier

Ce redressement intervient au moment où les autorités intensifient leur campagne contre les excès autour des célébrités, les «salaires mirobolants» dans le showbiz et traquent avec sévérité la fraude fiscale. En août, la comédienne Zheng Shuang, connue pour plusieurs rôles dans de populaires séries télévisées chinoises, avait ainsi été condamnée à payer une amende de 39 millions d’euros. Le régulateur chinois de l’audiovisuel avait également imposé le retrait des séries télévisées avec l’actrice et ordonné aux producteurs de ne plus faire appel à ses services.