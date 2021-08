Genève - L’informatique entre dans le cursus des élèves genevois

Des leçons de science informatique et de culture numérique: c’est l’une des nouveautés qui attendent une partie des élèves du secondaire II dès lundi. La conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, chargée de l’Instruction publique, a expliqué mardi qu’outre les aspects scientifiques tels que la programmation, les usages seront aussi enseignés, avec un volet prévention notamment. Le but est que «les élèves deviennent des citoyens de l’ère numérique».

Deux heures en 1ère du Collège

Droits fondamentaux, éthique

«Dans les langues, les outils de traduction sont de plus en plus performants, on verra comment les intégrer, a illustré la magistrate. Dans les sciences, il y a des logiciels de simulation avec lesquels on peut travailler. En droit, on s’intéressera à la protection des droits fondamentaux. En philosophie, cela concernera les enjeux éthiques.» À l’École de culture générale (ECG), deux heures d’enseignement spécifique sont prévues en 1re et 2e année, ainsi que des contenus liés au numérique dans toutes les branches.