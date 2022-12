Le cerveau présumé du braquage de l’UBS Cornavin nie en bloc

La police devant la succursale UBS de Cornavin, le jour des faits, le 24 septembre 2013. LMS

Le cerveau présumé de l’insensé braquage de l’UBS de Cornavin, en septembre 2013 (lire l’encadré), est enfin jugé. L’homme de 33 ans, au visage doux, porte beau. Il est sûr de lui, intelligent. Il s’exprime bien et surtout, beaucoup. Si ce Français prévenu de prise d’otage, extorsion et chantage (comme quatre complices) parle tant, c’est qu’il le jure au Tribunal correctionnel: non, il n’a rien à voir avec l’affaire ayant allégé la banque de 1,25 million.

Les apparences l’accablent, mais il a réponse à tout. Les juges décideront si l’édifice de défense qu’il a bâti est crédible, mais il a le mérite d’être malin, et l’homme ne se contredit jamais. Un exploit, sachant que les plans de l’UBS et des notes sur l’employé sur qui a été exercé le chantage ont été retrouvés chez lui; et qu’il a fui au Maroc le lendemain des faits.

L’accusé, arrêté en 2016, sert ce discours: il avait bien voulu truander l’UBS via l’employé en question, mais en 2011– il a déjà été condamné à l’époque pour des faits préparatoires à la cible indéterminée. C’est là qu’il se serait renseigné sur sa victime, et c’est en prison qu’il aurait obtenu les plans via un autre détenu braqueur. Une fois libre, il aurait abandonné l’idée. Quant à sa fuite, il en dit ceci: découvrant dans la presse en ligne le vol l’après-midi des faits, et sûr qu’il serait suspecté vu son passé, il a voulu éviter une arrestation injuste. Le procès se poursuit.

