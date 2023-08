lingerie: Pas besoin de chirurgie avec le nouveau soutif de Kim Kardashian

Une forme naturelle

«Les soutiens-gorge push-up traditionnels me donnaient de l’allure, mais ne créaient pas de forme naturelle, déformant les courbes de mon buste», explique-t-elle dans «Harper’s Bazaar», le 14 août. Si la plupart des soutiens-gorge push-up compriment la poitrine avec un coussin en mousse, le modèle de Skims, disponible dès aujourd’hui du bonnet A à F, au prix de 62fr.90, a une forme de goutte d’eau qui épouse parfaitement les seins. «Nous avons analysé des dizaines de seins de femmes différentes avec des scanners 3D, même les miens, et nous avons mis au point, centimètre par centimètre, ces bonnets à l’aspect vraiment naturel», précise Kim Kardashian.

Alors que le soutif apparent séduit les stars comme Olivia Rodrigo et Sydney Sweeney, celui de Kim se veut invisible. En effet, il est sans coutures et ne se voit donc pas sous les vêtements. «Vous savez à quel point je déteste les coutures», précise l’Américaine.

Internautes conquis

Sur les réseaux sociaux, les utilisatrices sont enthousiastes: «J’en ai besoin», «Il me le faut!» «C’est enfin la forme que je veux que mes seins aient», «Ma poitrine a triplé. Si on m’avait demandé, quand j’étais adolescente, à quoi mes seins devaient ressembler le plus, je réponds: à ça!» commentent de nombreuses internautes, qui se demandent quand même quel est le secret de son maintien: «Y aurait-il un rembourrage épais?» s’interrogent certaines.