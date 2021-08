Sondage SSR : L’initiative «99%» ne part pas sur les chapeaux de roue

Alors que le mariage pour tous semble provoquer l’adhésion, le texte des Jeunes socialistes ne part pas avec les faveurs habituelles données en début de campagne aux initiatives.

La campagne va entrer dans ses semaines les plus chaudes et les résultats peuvent encore évoluer.

Les églises disent oui

Les différentes églises ont été sondées: les réformés et les catholiques accepteraient largement le texte (66 et 67% de oui), alors que les «autres communautés chrétiennes» (évangéliques, par exemple), ne sont que 24% à prévoir de donner leur bénédiction au mariage des couples de même sexe. C’est chez les «sans confession» que l’acceptation est la plus large (77%). Les habitants des régions rurales et ceux des villes ont des taux d’acceptation similaires.