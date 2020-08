Genève L’initiative anti-barres soviétiques a été déposée

Le texte qui veut en finir avec les immeubles sans âme en donnant plus de poids aux communes a récolté plus de 7000 signatures.

L’initiative «Pour un Urbanisme plus Démocratique» a été déposée ce mardi à la Chancellerie. Le comité qui l’a portée a annoncé avoir récolté 7610 signatures, alors que 5294 étaient nécessaires. Ce texte, qui prône un aménagement à visage humain et la préservation du patrimoine arboré et bâti, émane des associations Sauvegarde Genève, SOS Patrimoine-Contre l'enlaidissement de Genève et Pic-Vert, qui représente avec 47 associations partenaires les propriétaires de villas.