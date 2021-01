L’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» recueille 56% d’avis favorables, selon les résultats qui reflètent la situation au 18 janvier, nous apprend la RTS. Elle est soutenue dans toutes les régions linguistiques. Les Romands sont plus convaincus encore que ne le sont les Alémaniques: 63% l’approuvent quand 54% de nos pairs outre-Sarine sont également pour interdire de se cacher le visage. Les Suisses de l’étranger l’approuvent à une écrasante majorité: 74% d’entre eux voteraient «oui».

Sans surprise, l’initiative anti-burqa est plébiscitée par les partisans de l’UDC largement représentés dans le comité d'Egerkingen qui en est à l’origine. Le PLR et l’ex-PDC (désormais Le Centre) sont favorables à 60%. Les Verts et les socialistes s’opposent au texte à plus de 70%.