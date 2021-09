Parlement - L’initiative contre les exportations d’armes va agiter le National

Pour rappel, l’initiative populaire « contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile », déposée en juin 2019 par une Coalition de gauche, entend revenir sur des assouplissements décidés à partir de 2014. Elle veut interdire les exportations de matériel de guerre vers les pays impliqués dans un conflit armé. Les pays violant les droits humains ou qui pourraient agir comme intermédiaire ne pourraient pas non plus acquérir d’armes. Les critères d’autorisation des exportations seraient inscrits dans la Constitution. Le Conseil fédéral et le Parlement ne pourraient donc plus les modifier. Toute adaptation devrait être soumise à l’approbation du peuple et des cantons.

Une telle réglementation au niveau de la Constitution ne serait pas pertinente et la marge de manœuvre du Conseil fédéral et du Parlement en serait excessivement restreinte, avait estimé le Conseil des États lors de la session d’été. Les sénateurs avaient donc préféré le contre-projet indirect concocté par le Conseil fédéral. Celui-ci prévoit de supprimer l’exception pour les pays qui violent gravement et systématiquement les droits humains. Les exportations dans les pays en proie à la guerre civile demeureront exclues. Les critères d’autorisation seront en outre inscrits dans la loi et non plus dans une ordonnance. Le Parlement pourrait les adapter et le peuple aurait le dernier mot par le biais du référendum facultatif.