«Les bourgeois ont peur du débat» : L’initiative contre les F-35 a récolté plus de 100’000 signatures

Le comité à l’origine de l’initiative populaire contre l’achat des avions de combat compte déposer son texte cet été et dénonce l’empressement du Conseil fédéral et de la droite.

«Un vote avant l'expiration des contrats d'achat en mars 2023 reste possible». Tel est le message principal de l’alliance «Stop F-35», qui récolte en ce moment les signatures pour appeler le peuple à voter sur l’achat des jets de combat. Ce vendredi, elle a annoncé avoir dépassé le cap des 100’000 signatures nécessaires. Elle compte en récolter 20’000 de plus puis déposer le texte «durant les mois d’été».

À quoi le peuple a-t-il dit oui?

Pour les partisans de l’achat, le peuple s’est déjà exprimé quand il a accepté en votation en septembre 2020 le principe de l’achat des avions (par 50,1% de oui et 49,9% de non). Pour les opposants, en revanche, le choix du F-35 peut être à nouveau questionné et soumis à l’approbation de la population.