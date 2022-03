Avions de combat : L’initiative contre les F-35 est maintenue malgré Viola Amherd

L’alliance Stop-F-35 n’a pas l’intention de retirer son texte malgré la demande en ce sens du PLR et de la ministre de la Défense mardi soir au «19h30» de la RTS.

Pour rappel, la conseillère fédérale chargée de la Défense, Viola Amherd, avait demandé aux initiants, sur le plateau du «19h30» de la RTS, d’arrêter de récolter des signatures pour cet objet. «Avec la situation en Ukraine, on voit combien il est important de pouvoir se défendre, protéger la population et garantir que notre espace aérien ne soit pas utilisé par les parties en conflit», avait-elle indiqué. Pour elle, cette guerre doit servir à ouvrir les yeux des Suisses sur l’importance de se doter de bons outils pour se défendre. Le PLR en avait fait autant le week-end dernier.

«Le lobby de l’armement craint de nouveaux scandales»

Un argument qui n’a de loin pas porté ses fruits au sein de l’alliance Stop-F-35. Au contraire. «Le fait que la conseillère fédérale Amherd appelle à l’arrêt de la récolte de l’initiative et au retrait de celle-ci est choquant du point de vue des droits démocratiques et démontre que le lobby de l’armement craint que de nouveaux scandales éclatent au grand jour», estime-t-elle. Et de rappeler que le réarmement militaire par le biais de ces bombardiers furtifs coûtera des milliards et n’apportera aucune sécurité supplémentaire pour la population.