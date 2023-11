L’initiative contre les feux d’artifice a été déposée à Berne

Les porteurs de l’initiative populaire fédérale «pour une restriction des feux d’artifice» avaient jusqu’à ce vendredi pour récolter les 100’000 signatures nécessaires à son aboutissement. Une première étape validée, puisque plus de 136’000 paraphes ont accompagné le dépôt du texte à la Chancellerie fédérale. Celui-ci devra désormais être approuvé par le Conseil fédéral, puis par le Parlement, avant une éventuelle votation populaire.

«Les pétards sont une source de stress pour les personnes sensibles au bruit. Ils provoquent la panique chez les enfants en bas âge ainsi que les animaux domestiques, sauvages et d’élevage, et les empêchent de dormir», explique le comité d’initiative sur son site internet. Les risques d’incendie justifient également la motivation des initiants. Avec ce texte, ils espèrent interdire la vente aux particuliers des pétards et des feux d’artifice jugés «trop bruyants». Des exceptions sont tout de même prévues dans le texte, comme pour la fête nationale ou le Nouvel-An.