A ce jour, Genève impose les dividendes des gros actionnaires à 70%. Ensemble à Gauche (EàG) veut les taxer plein pot. Or, son texte muni de 6755 paraphes déboucherait sur une imposition réduite à... 50% (lire l’encadré). Cet autogoal est confirmé par Giedre Lideikyte Huber, maître d’enseignement et de recherche à la faculté de droit de Genève. «Je ne soutiens ni les uns, ni les autres, mais oui, c’est exact.» Le député PLR Yvan Zweifel, qui a levé le lièvre, se moque. «Cela démontre l’incompréhension de ces élus sur tout ce qui touche la fiscalité et les finances publiques.»