Angleterre : L’initiative de l’école n’est pas au goût de l’évêque

L’école de la Nativité à Worcester (GB) a arboré des drapeaux Black Lives Matter et arc-en-ciel. Elle a dorénavant l’interdiction de s’identifier comme «catholique».

Depuis plusieurs mois, l’école catholique de la Nativité (Nativity School) à Worcester (GB) arbore des drapeaux Black Lives Matter et arc-en-ciel à côté du fameux «stars and stripes». Et cela n’est pas du goût de tout le monde, comme le relate le Washington Post. Jeudi, l’évêque Robert McManus a publié un décret indiquant que ses «responsabilités pastorales» le poussaient à interdire cette école de s’identifier comme un établissement catholique. En conséquence, cette dernière ne pourra plus célébrer la messe ou les sacrements ni utiliser les institutions diocésaines pour collecter des fonds.

Célébrer la diversité

L’établissement en question a expliqué qu’il avait pris la décision de mettre ces drapeaux en réponse à un appel de ses étudiants, «dont la plupart sont des personnes de couleur», pour rendre leur communauté plus inclusive. «Les drapeaux symbolisent le fait que tout le monde est bienvenu à Nativity,» a déclaré jeudi le président de l'école, Thomas McKenney.

«Les deux drapeaux sont maintenant largement perçus comme célébrant la dignité humaine de nos parents, amis et voisins qui ont fait face, et continuent de faire face à la haine et à la discrimination», écrit Thomas McKenney. «Bien que tout symbole ou drapeau puisse être récupéré par des groupes ou organisations politiques, arborer nos drapeaux n'est pas un soutien à une organisation ou une idéologie, ils flottent en soutien aux personnes marginalisées».

Contre la famille nucléaire

Mais ce n’est pas l’avis de l’évêque Robert McManus qui a déclaré que le drapeau arc-en-ciel représente «un soutien au mariage homosexuel» et à «un style de vie LGBTQ+». Dans une lettre ouverte datant de mai 2022, il avait écrit que «ces symboles incarnent des agendas ou des idéologies spécifiques qui contredisent l'enseignement social et moral catholique», les accusant notamment de mettre en déroute le modèle de la famille nucléaire. À cet égard, selon l’évêque, le mouvement Black Lives Matter serait tout autant responsable que celui des LGBTIQ+, cherchant lui aussi à «perturber la structure familiale en opposition claire avec les enseignements de l'Église catholique».

Pour Guillermo Creamer Jr, un ancien élève ouvertement gay de l'école de la Nativité interrogé par le Washington Post, les drapeaux symbolisent le fait que «Nativity est un établissement ouvert à la vie des Noirs», un message qui, selon lui, est crucial dans une école comptant principalement des élèves noirs et latinos.

Le directeur de l’école a rappelé aux parents que l'école de la Nativité est financée par des particuliers et des groupes - et non par le diocèse - et qu'elle continuerait à fonctionner comme d'habitude. À l'extérieur de l'école, a-t-il précisé, les drapeaux flottent toujours.