il y a 1h

Votations du 27 septembre

L’initiative «pour une immigration modérée» peine à convaincre

Actuellement, 56% des Suisses comptent rejeter l'initiative de l'UDC «pour une immigration modérée». Seuls les sympathisants du parti agrarien soutiennent le texte, révèle un sondage «20 minutes»/Tamedia.

de Olivia Beuchat/ats

Le peuple sera amené à se prononcer sur cinq objets lors des prochaines votations fédérales du 27 septembre: le congé paternité, les avions de combat, l'initiative de l'UDC sur la libre circulation, la loi sur la chasse et les déductions fiscales des frais de garde. La première vague du sondage «20 minutes» et des titres Tamedia révèle les tendances initiales du scrutin.

Une «barrière de polenta» se dessine

L’initiative de limitation, lancée par le parti agrarien, ne devrait pas passer la rampe. Actuellement, 56% des Suisses comptent la rejeter contre 41% qui souhaitent l’accepter. La plupart d’entre eux sont des sympathisants de l’UDC. Du côté des partisans du PDC et du PLR, environ un tiers comptent glisser un «oui» dans l’urne fin septembre. Mais pour une fois, ce n’est pas une barrière de rösti qui se dessine, mais une «barrière de polenta», notent les politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Au Tessin, 55% des votants comptent accepter l’initiative, contre seulement 36% en Suisse romande et 42% en Suisse alémanique.

Le texte UDC s'annonce décisif pour l'avenir des relations bilatérales. Il exige en effet que la Suisse règle de manière autonome l'immigration. Si le peuple l'accepte, les autorités auront un an pour négocier la fin de l'accord sur la libre circulation avec Bruxelles. Faute de solution dans ce délai, le Conseil fédéral devra dénoncer l'accord dans le mois qui suit.

Le vote sur les avions de combat promet d’être un peu plus serré. A l’heure actuelle, 50% des votants souhaitent accepter le texte; 47% veulent le rejeter. Les femmes (43% de oui) se montrent un peu plus réticentes que les hommes (58% de oui) face à l’acquisition de nouveaux avions. Le référendum contre l'achat de nouveaux avions de combat – porté par le PS, les Verts et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) – ayant abouti, le peuple devra donc se prononcer le 27 septembre sur cet objet. Concrètement, le Conseil fédéral et le Parlement prévoient d'acheter de nouveaux avions de chasse pour 6 milliards de francs à partir de 2025. Il s'agit de remplacer la flotte actuelle d'avions F/A-18 et Tiger. Les Suisses ne se prononceront pas sur le type d'avion, ni sur le nombre de jets qui seront achetés, mais uniquement sur l’acquisition ou non de nouveaux avions.

Sans grande surprise, le congé paternité de deux semaines devrait être quant à lui accepté par une large majorité. Deux tiers des votants (66%) sont pour. Un tiers s’y opposent (33%). Le texte est majoritairement soutenu par les sympathisants de tous les partis, sauf ceux de l’UDC (38% de oui). Financé par les allocations pour perte de gain, il devrait coûter 230 millions de francs par an et obliger à relever les cotisations salariales de 0,05 point.

Si les votations avaient eu lieu cette semaine, la loi sur la chasse n’aurait pas passé la rampe. Actuellement, 53% des Suisses la rejettent et seulement 37% l’acceptent. Le texte est mieux soutenu à la campagne qu’en ville. Les femmes sont plus sceptiques que les hommes. La révision de la loi sur la chasse vise à réguler certaines espèces et à prévenir les dégâts ou un danger concret pour l'homme. La réforme autorise les tirs individuels ciblés et prévoit un transfert de compétences de la Confédération aux cantons en matière de protection des espèces.

Quant au dernier objet, portant sur l'augmentation des déductions fiscales pour les enfants, il est actuellement soutenu par 55% des Suisses; 37% le rejettent. Le texte est avant tout soutenu par les électeurs de moins de 50 ans. Il séduit par ailleurs les sympathisants de tous les partis, sauf ceux de l’UDC. Pour rappel: le relèvement de la déduction fédérale pour les frais de garde de 10'100 francs à 25'000 francs n'est pas contestée, mais la gauche s'insurge du fait qu'à la faveur d'une proposition individuelle PDC, les Chambres aient inclus une augmentation de la déduction générale pour les enfants de 6500 à 10'000 francs.