Suisse: L’initiative environnementale des Jeunes Verts a été déposée

L’initiative a pourtant failli échouer faute de paraphes suffisants. En effet, fin octobre, il manquait encore 30’000 signatures. Il a donc fallu un sprint final important pour faire aboutir le texte. «Je suis fière de nous, d’avoir pu déposer l’initiative aujourd’hui et de la manière dont nous nous sommes battus dans la rue ces derniers mois pour chacune de ces signatures», a déclaré Magdalena Erni, coprésidente des Jeunes Verts.

Réduire en dix ans notre impact environnemental

Le texte demande que la Suisse produise et importe de manière que l’environnement puisse supporter la quantité de ressources utilisées, ainsi que la pollution rejetée. Les Jeunes Verts se fondent sur le concept des limites planétaires qui définit le niveau de pollution environnementale que la Terre peut absorber avant que les écosystèmes ne s’effondrent. Le but de l’initiative est donc que la Confédération et les cantons réduisent suffisamment l’impact environnemental de la Suisse dans un délai de dix ans afin de respecter les limites de la planète. Des revendications qui correspondent en outre aux objectifs internationaux que la Suisse s’est engagée à atteindre, par exemple dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.