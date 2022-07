Genève : L’initiative fiscale de l’UDC «J’y vis, j’y paie» a été déposée

Le texte a recueilli près de 6400 signatures. Il pourrait révolutionner le système actuel de l’impôt communal.

Les Genevois pourraient bien devoir voter sur un profond changement du système des impôts, au plan communal. L’UDC a déposé lundi, son initiative populaire cantonale «J’y vis, j’y paie», munie de 6367 signatures. Le minimum requis était de 5398 paraphes. Le texte souhaite que les contribuables soient ponctionnés sur leur lieu de résidence uniquement, et non plus sur leur lieu de travail.