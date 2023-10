L’initiative «Paysage» abandonnée, mais le comité reste attentif

«Avec un grand travail de persuasion, l’Initiative paysage est parvenue à faire en sorte que le Parlement limite sans conteste les constructions dans les zones non constructibles. Nous savons que nous devrons suivre très attentivement la mise en œuvre de la loi, afin de garantir qu’elle agisse vraiment dans l’intérêt de la nature et du paysage», commente Urs Leugger-Eggimann, président de l’association de soutien et directeur de Pro Natura.