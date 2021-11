Votation cantonale valaisanne – L’initiative populaire contre les grands prédateurs est acceptée

Ce dimanche, les électrices et électeurs valaisans ont accepté à 62,5% l’initiative cantonale baptisée «Pour un canton du Valais sans grands prédateurs». Un article sera donc ajouté à la Constitution cantonale afin d’interdire la «promotion de la population des grands prédateurs», comme les loups, lynx, ours et autres chacals dorés, dans le but de protéger les troupeaux en plein air. La compétence pour ordonner ou non le tir d’un loup ne relève cependant que de la Confédération.