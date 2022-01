125’000 signatures valables : L’initiative populaire contre l’obligation vaccinale a abouti

Les initiants avaient déposé les signatures fin décembre. La Chancellerie a vérifié leur validité et a confirmé que le cap des 100’000 avait été atteint.

Le peuple pourrait être appelé à s’exprimer sur une initiative baptisée par ses créateurs «Stop à la vaccination obligatoire». En décembre, les initiants, réunis sous la bannière «Mouvement de liberté Suisse», avaient annoncé avoir déposé à Berne plus de 125’000 signatures . Ce vendredi, la Chancellerie a confirmé la réception d’exactement 126’089 signatures, dont 125’015 ont été déclarées valables. «L’initiative a abouti», conclut donc la Confédération.

Même si aucun vaccin n’est obligatoire en Suisse actuellement, la loi sur les épidémies prévoit en effet que les autorités puissent déclarer un vaccin obligatoire, mais uniquement pour une catérogie de personnes, et non pour toute la population. Les initiants veulent s’en prémunir et ont lancé cette initiative qui dit que «chaque personne doit avoir la liberté de décider pour elle-même si elle veut se faire vacciner ou si elle refuse de se faire vacciner, sans avoir à payer d'amende ou à subir des désavantages sociaux ou professionnels».