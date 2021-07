Genève : L’initiative pour booster le logement coopératif a abouti

Les auteurs du texte ont déposé 8200 signatures ce vendredi. Ils souhaitent qu’en 2030, 10% des logements genevois soient des coopératives.

L’initiative cantonale «Pour + de logements en coopérative» a abouti. Ce vendredi, le Groupement des coopératives d’habitation genevoises, le Parti socialiste, les Verts, l’Armgroup et l’Association transports et environnement ont déposé au service des votations leur texte muni de 8200 signatures, un nombre conséquent dès lors que 5400 paraphes auraient suffi.

Ils défendent ce type d’habitat qui permet, argumentent-ils, «d’offrir des logements durablement moins chers grâce à l’absence de but lucratif» des coopératives. Ils soulignent aussi que celles-ci «ont à cœur de concevoir des immeubles plus écologiques et qui favorisent le développement de liens sociaux et d’échanges entre voisins».