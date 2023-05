Suisse: L’initiative pour chasser le loup toute l’année peut démarrer

L’initiative populaire fédérale «Pour la protection de l’homme, des animaux domestiques et des animaux de rente contre le loup» peut débuter, a validé, mardi, la Chancellerie fédérale. Les initiants ont jusqu’au 2 novembre 2024 pour recueillir les 100’000 signatures nécessaires.

Les initiants, un groupe de privés, veulent pouvoir chasser le grand prédateur toute l’année. Ils souhaitent ajouter un nouveau paragraphe à l’article 79 de la Constitution, qui fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse. Le nouvel alinéa précise que «le loup a le statut d’espèce protégée sur le territoire du Parc national suisse», aux Grisons, mais que «sur le reste du territoire, il est considéré comme une espèce pouvant être chassée toute l’année».

Les détracteurs du carnivore rappellent que le nombre de loups a quintuplé ces cinq dernières années et qu’ils causent toujours plus de dégâts. Ils tuent en effet régulièrement des moutons, voire des bovins, que ce soit dans les étables ou les pâturages. «Un danger réel existe également pour les humains, le bétail en général et les animaux domestiques», ajoute le comité.