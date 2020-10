Suisse : L’initiative pour la biodiversité a abouti

Près de 108’000 signatures en faveur de l’initiative «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage» ont été validées, a indiqué ce lundi la Chancellerie fédérale. Le texte demande notamment que suffisamment de moyens et de surfaces soient alloués pour la nature.

L’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage», dite initiative pour la biodiversité, demande suffisamment de moyens et de surfaces pour la nature. Elle veut aussi ancrer une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti dans la Constitution fédérale.