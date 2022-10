L’initiative pour les glaciers a été retirée

Avec le contre-projet, la Suisse doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro net au cours des 30 prochaines années. Il prévoit que le remplacement d’un chauffage électrique ou à combustible fossile par une alternative plus écologique donnera droit à un soutien de la Confédération. Il en sera de même pour l’assainissement énergétique des maisons. Deux milliards de francs (200 millions par an pendant dix ans) ont été débloqués dans ce but. La Confédération encouragera aussi financièrement les entreprises à recourir à de nouvelles technologies et processus de réduction de gaz à effet de serre. Une enveloppe de 1,2 milliard de francs, soit 200 millions annuellement sur six ans, est prévue.

Il est aussi attendu d’ici 2050 que le bâtiment et les transports n’émettent plus de CO2 et que l’industrie réduise ses émissions de 90%. Les émissions restantes devront être compensées. Les flux financiers devront eux être plus compatibles avec le climat. Un soutien particulier sera octroyé aux régions de montagne et périphériques. Enfin, les autorités devront montrer l’exemple. Les administrations fédérales et cantonales de même que les entreprises proches de la Confédération, devront atteindre l’objectif du zéro net en 2040.