L’initiative pour les glaciers est retirée

Après l’échec de la loi sur le CO2, cette initiative a suscité un intense travail parlementaire. Lors de la session d’automne, les Chambres fédérales ont mis sous toit un contre-projet indirect qui satisfait les initiants. «Cette loi permet une protection rapide et efficace du climat en Suisse, note le communiqué publié mardi. C’est pourquoi le comité d’initiative retire aujourd’hui l’initiative pour les glaciers sous condition. Les initiants et initiantes franchissent ainsi une étape importante pour faire avancer la politique climatique».

Référendum de l’UDC

3,2 milliards pour la transition énergétique

2 milliards de francs sont prévus pour aider les entreprises sur la voie de la transition énergétique. 1,2 milliard supplémentaire sera consacré au remplacement des chauffages individuels qui utilisent des énergies fossiles. «Notre pays est à la pointe de l’innovation, note l’ancienne conseillère nationale Isabelle Chevalley, nous devons faire confiance aux scientifiques et à nos entreprises. Les millions investis dans l’innovation et la transition énergétique créeront également de nouveaux emplois».

«En retirant l’initiative pour les glaciers au profit du contre-projet, nous voulons mettre plus rapidement la Suisse sur une voie respectueuse du climat et agissons de façon responsable», souligne le conseiller aux États Stefan Engler (C/GR), co-initiant. Le référendum de l’UDC n’effarouche pas les amis du climat: «Une fois de plus, l’UDC attise la panique et la peur dans une situation de crise, note le communiqué, alors que des solutions communes et une responsabilité partagée sont nécessaires».