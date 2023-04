L’initiative pour l’inclusion des personnes handicapées est lancée

Parmi les exemples «d’obstacles et de discriminations» cités se trouvent être «contraints de vivre en institution», ne pas obtenir d’emploi même si les personnes veulent travailler ou être «restreints dans l’exercice de leurs droits politiques». De plus, «vu l’absence d’adaptations nécessaires sur le plan architectural ou technique, l’accès par exemple aux transports publics , à une formation, à un cabinet médical ou au restaurant leur est rendu difficile, voire impossible».

Avec cette initiative, les personnes en situation de handicap «veulent obtenir ce qui va de soi pour de nombreuses personnes non handicapées: pouvoir décider où et avec qui elles souhaitent vivre, se former et se perfectionner, travailler ou utiliser les transports publics en toute autonomie». Autrement dit, les personnes handicapées «doivent pouvoir participer à la vie en société de manière autodéterminée et égalitaire».