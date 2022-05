Vaud: L’initiative pour sauver le Mormont a abouti

La partie n’était pas gagnée d’avance, mais les Verts vaudois ont fini par déposer quelque 14’500 signature pour l’initiative populaire cantonale «Sauver le Mormont». Cette colline, sur laquelle se trouve une cimenterie du groupe Holcim, a été au centre d’un débat acharné ces dernières années, notamment par la création d’une ZAD, autour de la protection de la biodiversité et de l’utilisation du béton. Le texte, lancé par le parti écologiste et soutenu par de nombreuses associations de défense de la nature, a pour but d’inscrire sa protection dans la Constitution vaudoise, ainsi que d’encourager l’utilisation de matériaux de construction durables et locaux.