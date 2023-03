Berne: L’initiative pour un revenu de base transformée en pétition

Motivé par la crise du Covid-19, un comité non partisan voulait à nouveau tenter de faire voter les Suisses sur le revenu de base, refusé par le peuple en 2016. Le texte proposait de partir sur un revenu de base de 2500 francs par mois et par personne. Les revenus de l’économie nationale auraient servi à financer ces montants, tout comme des impôts du secteur financier et des entreprises.