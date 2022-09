Avions de combat: L’initiative «Stop-F-35» retirée après la signature du contrat

«Une chose est claire: nous ne jouerons pas à ce jeu. Nous n’acceptons pas un pseudo-vote populaire qui ne permettrait pas aux électeurs de se prononcer sur la décision d’achat proprement dite. En effet, ce serait une farce démocratique et, en cas de refus de l’initiative par le peuple, elle ne servirait qu’à Viola Amherd pour légitimer le fiasco de l’achat du F-35 par une décision populaire», ajoutent-ils. «C’est pourquoi nous avons décidé de retirer l’initiative, même si nous restons convaincus que le F-35 représente un risque de plusieurs milliards pour la Suisse».

Viola Amherd critiquée

Interrogé dans 24 heures et la Tribune de Genève mardi, le conseiller national Fabien Fivaz (Verts/NE) a fortement critiqué la cheffe de la Défense, Viola Amherd qui a fait, selon lui, une «énorme erreur». Et il se montre amer: «Elle a avoué la semaine dernière qu’elle aurait pu négocier avec les Américains une prolongation du délai en expliquant comment fonctionne la démocratie directe. Elle aurait même dû le faire, sachant qu’un mois et demi avant la fin du processus d’évaluation, la coalition lui avait dit qu’elle allait de toute façon lancer une initiative contre un jet américain.»